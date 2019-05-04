Денисов игнорирует тренировки. Опять конфликт?

Игорь Денисов — капитан «Локомотива», но на поле не появляется целый месяц. В последний раз выходил в Кубке России с «Ростовом». Отыграл 90 минут. С тех пор не сыграл ни одной.

Была информация, что Игорь болеет ангиной. Но дело не только в ней. «Чемпионат» выяснил, что уже больше недели Денисов не приезжает на тренировки главной команды. Есть вероятность, что и не начнёт.

«Не конфликтный, а справедливый»

Давайте с самого начала.

Денисов — исключительный футболист. У него был серьёзный конфликт в каждом клубе, за который он выступал.

«Зенит». Осень 2012-го, матч с «Крыльями». Денисов говорит Спаллетти, что не готов играть из-за неудачных переговоров с боссами клуба. На ней ему отказали в повышении зарплаты до 5 млн евро в год после приезда Халка и Витселя. «Зенит» без Денисова в той игре горит 0:2, но сводит её к ничьей. Тренер той ситуации ему уже не простит.

«Анжи». Лето 2013-го. После ухода Хиддинка всем заправляет Самуэль Это’О. Даже расстановку на игру определяет. Денисова отправляет на правый фланг, тот в ответ взрывается. «Заодно» прилетает и Буссуфе. Самуэль на следующий день требует извинений, но Игорь отказывается. И вскоре уезжает в «Динамо».

«Динамо». Весна 2015-го. Денисов играет на уколах в важной игре с «Зенитом». Основного игрока Юсупова, который подписал контракт с питерским клубом, оставляют на скамейке. «Зенит» побеждает 1:0, а Денисов высказывает мнение, что Юсупов должен был играть. В ответ слышит: «Пошли в душ, я тебе шею сломаю».

Последний инцидент был со Станиславом Черчесовым. Помириться с будущим тренером сборной он так и не смог, и это стоило ему места в команде на ЧМ-2018.

В сборной он мог оказаться ещё на Евро-2008. Денисов к тому времени забил гол в финале Лиги Европы, и Бородюк его набрал. Сказал: «Даём тебе аванс, докажи, что заслуживаешь». В ответ услышал: «Да идите вы в одно место». «Евро» прошёл без Денисова.

Мама Игоря считает, что скандалы связаны с его обострённым чувством справедливости. С детства такой. И если попытаться разобраться в каждой истории по отдельности, в общем и целом, можно понять мотивацию этих поступков. Если постараться. Смущает лишь то, что такое случается с ним постоянно.

И ведь мы ещё не берём нефутбольные истории.

Чемпион по скандалам. 9 историй из жизни Игоря Денисова Игорь Денисов выставлен на трансфер за вмешательство в работу главного тренера. Скандальная аура давно окружает хавбека «Динамо» и сборной.

«Локомотив»

Говорят, что внушительный список его похождений смущал Юрия Палыча, когда Денисова хотели брать в «Локо». Всё решил личный разговор тренера с игроком.

«Никаких конфликтов с моей стороны не будет. Будет только работа и футбол. Это я обещаю».

Так анонсировал свой приход будущий чемпион России.

Так оно всё и было на протяжение нескольких лет. Денисов был настолько образцовым профессионалом, что пресса требовала от Черчесова пойти наперекор своей обиде. И вернуть его в сборную.

В прошлом году Денисов пошёл на серьёзное понижение зарплаты, чтобы остаться в «Локо». Понимал, что возраст уже приличный.

Но после победы в чемпионате что-то пошло не так. Столь желанного возвращения в Санкт-Петербург не случилось. На месте Денисова стала загораться звёздочка по фамилии Баринов. Клуб подписал Гжегожа Крыховяка. А сам Игорь все чаще стал оказываться вне основы.

Первый звоночек был в матче с родным «Зенитом», который он полностью провёл на скамейке. Сёмин объяснил всё ротацией.

Сёмин: Денисов играл три дня назад, должна быть ротация

В Грозном он снова присел, и стало понятно, что не в одной ротации дело. Впервые за всё время в «Локомотиве» он провёл на «банке» два матча подряд. Позже вообще перестал попадать в заявку.

Один из его пропусков Сёмин объяснил сильной ангиной. Денисов и правда болел — из-за этого пропустил несколько дней. Но это не единственная причина всех его пропусков.

Не так давно до нас дошла информация, что Денисов высказал пару ласковых тренеру за то, что перестал играть. А в последнее время, несмотря на выздоровление, он все равно не появлялся в Баковке.

Последние несколько дней мы пытались найти подтверждение информации о конфликте из других источников. И нашли. Как рассказали нам люди, близкие к клубу, Денисов не появляется на тренировках примерно десять дней.

После матча с тульским «Арсеналом» главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отказался обсуждать эту тему, заявив дословно следующее: «Денисов? Вопрос не имеет никакого отношения к сегодняшнему матчу, давайте поговорим о матче. Когда соберём пресс-конференцию между матчами, тогда на все вопросы и будем отвечать».

Ожидается, что в ближайшее время у Игоря состоится встреча с Василием Кикнадзе, на которой они обсудят возможное расставание с клубом. Сам гендиректор говорит, что пока не в курсе подобных планов.