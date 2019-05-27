«Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов» сыграют на Кубке «Матч Премьер»
Стал известен состав участников Кубка «Матч Премьер», который состоится летом. Об этом сообщает официальный сайт «Краснодара».
В число участников вошли «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Матчи турнира будут проходить в Австрии с 26 июня по 7 июля.
Кубок «Матч Премьер» — товарищеский турнир, организованный телеканалом «Матч Премьер». Первый розыгрыш проходил в Катаре с 21 по 29 января 2019 года. Победителем первого турнира стал московский «Спартак».
По регламенту команды проведут однокруговой турнир. При ничейном результате по итогам 90 минут победитель будет определён в серии пенальти. За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1 очко.
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