Букмекеры назвали главного фаворита РПЛ в сезоне-2019/20

Согласно котировкам аналитиков, «Зенит» — главный фаворит следующего розыгрыша РПЛ. Если сине-бело-голубые завоют трофей второй раз подряд, то сыграет ставка за 1.70 (вероятность 56%). Поставить на то, что клубу с берегов Невы не покорится титул, можно за 2.15 (44%).



Другими претендентами на победу в РПЛ-2019/20 эксперты считают «Локомотив» и «Краснодар», которые по итогам минувшего сезона заняли вторую и третью строчки соответственно. Сделать ставку на победу «железнодорожников» можно за 6.0 (вероятность 16,7%), а поставить на «быков» можно за коэффициент 8.0 (12,5%).



Из признанных грандов российского футбола ниже всех оценивают шансы ЦСКА и «Спартака». Успех «армейцев» аналитики оценили коэффициентом 10.0 (10%), а триумф красно-белых — 12.0 (8%).



Самые высокие коэффициенты букмекеры предложили на чемпионство «Урала», «Рубина», а также новичков лиги — «Сочи» и «Тамбова». Поставить на любую из указанных команд можно за 1000.0.



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