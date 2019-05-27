Букмекеры назвали главного фаворита РПЛ в сезоне-2019/20

Согласно котировкам аналитиков, «Зенит» — главный фаворит следующего розыгрыша РПЛ. Если сине-бело-голубые завоют трофей второй раз подряд, то сыграет ставка за 1.70 (вероятность 56%). Поставить на то, что клубу с берегов Невы не покорится титул, можно за 2.15 (44%).
Другими претендентами на победу в РПЛ-2019/20 эксперты считают «Локомотив» и «Краснодар», которые по итогам минувшего сезона заняли вторую и третью строчки соответственно. Сделать ставку на победу «железнодорожников» можно за 6.0 (вероятность 16,7%), а поставить на «быков» можно за коэффициент 8.0 (12,5%).
Из признанных грандов российского футбола ниже всех оценивают шансы ЦСКА и «Спартака». Успех «армейцев» аналитики оценили коэффициентом 10.0 (10%), а триумф красно-белых — 12.0 (8%).
Самые высокие коэффициенты букмекеры предложили на чемпионство «Урала», «Рубина», а также новичков лиги — «Сочи» и «Тамбова». Поставить на любую из указанных команд можно за 1000.0.
Делаете ставки на спорт или хотите начать? Выбирайте букмекера в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».
- 27 мая 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:10
-
15:30
-
14:50
-
14:10
-
13:30
-
12:50
-
12:10
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 26 мая 2019
-
22:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40