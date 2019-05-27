Слуцкий рассказал, у кого самые большие яйца в футболе

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, который в данный момент возглавляет голландский «Витесс», рассказал, кто из футболистов по его мнению обладает наиболее сильным характером.

«Самые большие яйца в футболе? Выделю четвёрку волевых людей: братья Березуцкие, Игнашевич и Вернблум. Игра Вернблума — это его суть, но при мне он ни разу не получил красную карточку», — сказал Слуцкий в интервью, опубликованном на канале «Макарена» в YouTube.

Напомним, 48-летний Слуцкий работал с вышеперечисленными футболистами в ЦСКА. Специалист возглавлял «армейский» клуб с 2009 по 2016 год. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России.