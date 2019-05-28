Источник: Гаттузо и Леонардо объявят об уходе из «Милана» 28 мая

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор Леонардо объявят об уходе из итальянского клуба во вторник, 28 мая, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, данное решение было принято после встречи генерального директора «Милана» Ивана Газидиса с Гаттузо вечером в понедельник, 27 мая. Сообщается, что контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Гаттузо возглавляет «Милан» с 2017 года. Ранее итальянский специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на 5-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов. Также Гаттузо выступал в составе «Милана» с 1999 по 2012 год и был введён в зал славы клуба.

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