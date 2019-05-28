Трансфер Гризманна в «Барселону» находится под угрозой

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может не перейти в «Барселону», сообщает Marca. По информации издания, три причины мешают началу переговоров. Некоторые члены правления припоминают прошлогодний документальный фильм француза, в котором он не в лучшем свете представил каталонцев. Также проблемой называется сумма трансфера, составляющая € 120 млн.
Во-вторых, не все игроки «Барселоны» одобряют трансфер форварда «Атлетико» после того, как в прошлом году он передумал переходить в каталонский клуб.
Также многие болельщики скептически относятся к трансферу. Они считают, что переход себя не оправдает и повлечёт финансовые потери.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Гризманн принял участие в 48 матчах, на его счету 21 результативный удар и 10 голевых передач. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ближайшим летом сумма отступных за француза снизится с € 200 млн до € 120. Ранее Антуан Гризманн выступал за «Реал Сосьедад».
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