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«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая

«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Индепендьенте» Гастону Сильве, сообщает Grupo La Provincia. По информации издания, на 25-летнего игрока сборной Уругвая также претендует «Гранада», имеющая большие шансы на выход в Примеру. Гастон уже выступал ранее за этот клуб. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в € 2,5 млн.

Также Гастон выступал за уругвайский клуб «Дефенсор Спортинг» и итальянский «Торино». В текущем сезоне на его счету 16 матчей, в которых отметился тремя жёлтыми и красной карточкой. За сборную Уругвая провёл 19 встреч.

«Краснодар» завершил чемпионат России на третьем месте в турнирной таблице, уступив вторую позицию по дополнительным показателям «Локомотиву». Впервые в истории южане сыграют в Лиге чемпионов.

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