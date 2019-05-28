РФС: расходы на реализацию наследия ЧМ-2018 составляют более 16 млрд рублей

Общие расходы на реализацию концепции наследия чемпионата мира, который состоялся в России, до 2023 года оценивается более чем в 16 млрд рублей. Кроме того, финансово-хозяйственная деятельность Российского футбольного союза была признана положительной. Такие данные следуют из отчёта организации за прошедший год.

Сегодня, 28 мая, в Москве проходит конференция Российского футбольного союза, на которой рассматривается годовой отчёт об исполнении сметы за 2018 год.



«Можно признать финансово-хозяйственную деятельность РФС положительной. Все основные направления деятельности РФС финансово обеспечены в достаточном объёме», — говорится в отчёте организации.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.