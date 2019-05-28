Кавани дал согласие на переход в «Атлетико»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER, в услугах уругвайца заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» определили 32-летнего футболиста в качестве приоритетной цели на позицию форварда и уже успели связаться с ним насчёт возможного перехода. Утверждается, что Кавани дал согласие на трансфер.
Проблемой для «Атлетико» может стать финансовая сторона вопроса. «ПСЖ» не намерен отпускать своего игрока за небольшую сумму, а его оклад по действующему контракту составляет внушительные € 18 млн в год.
Кавани защищает цвета «ПСЖ» с 2013 года. В минувшем сезоне Эдинсон принял участие в 21 матче французской Лиги 1, в котором отметился 18 голами и 5 результативными передачами.
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