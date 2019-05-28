РФС утвердил бюджет на 2019 год

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Планируемые доходы союза составили 4,373 млрд рублей, а расходы – 4,482 млрд. При этом 44% расходов придутся на сборные, 15% – на программы развития, 8% – на спортивные мероприятия, ещё 8% – на судейство и инспектирование, а остальные 25% – на иные затраты.
«Прошлый год по доходам у нас получился рекордным – во многом благодаря удачному выступлению сборной на чемпионате мира. В этом году много средств будет сосредоточено на региональной политике и реализации стратегии, поэтому отдельное внимание будем уделять работе со спонсорами.
Задача очень сложная, так как мы понимаем, что очереди из спонсоров нет. Это кропотливая работа, которая продолжается в ежедневном режиме. Проведена ревизия спонсорского рекламного инвентаря, разрабатывается стратегия работы со спонсорами. Мы сделаем всё возможное, чтобы отчёты подтвердили наши амбиции», — заявил генеральный директор РФС Александр Алаев.
- 28 мая 2019
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