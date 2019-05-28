Андрей Федун: все остаются, всё хорошо

Андрей Федун, член совета директоров московского «Спартака» и брат владельца клуба Леонида Федуна, рассказал, как проходит заседание руководства красно-белых.
«Все остаются, всё хорошо. Не знаю, сколько ещё продлится заседание – они там заперлись», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ранее стало известно, что вице-президент клуба Наиль Измайлов, исполнявший обязанности генерального директора, а также спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона. При этом клуб объявил о поддержке главному тренеру Олегу Кононову, который возглавляет клуб с ноября 2018 года. По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем сезоне красно-белые выступят в Лиге Европы.
- 28 мая 2019
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