В Испании разгорелся скандал с договорными матчами, арестован экс-игрок «Реала»

Испанская полиция начала расследование в отношении «Уэски» и «Химнастика» в связи с их матчем в 41-м туре Сегунды в сезоне-2018/19, сообщает Marca.
Перед игрой «Уэска» уже обеспечила себе выход в Примеру. «Химнастик», напротив, боролся за выживание и нуждался в очках. Несмотря на пропасть между командами в турнирной таблице (29 очков), на аутсайдера было сделано множество ставок, в том числе на Украине и в Азии, что вызвало подозрение у правоохранительных органов.
Также у полиции возникли подозрения в отношении других матчей. К настоящему моменту уже арестовано несколько человек, среди которых бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Браво, который может быть организаторов «договорняка», полузащитник «Вальядолида» Борха Фернандес, защитник «Депортиво» Иньиго Лопес и несколько экс-игроков, а также президент и глава медицинского штаба «Уэски».
- 28 мая 2019
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