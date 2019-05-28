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«Зенит» снова рассматривает вариант приобретения Гримальдо

«Зенит» снова рассматривает вариант приобретения Гримальдо
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» рассматривает одним из вариантов на позицию левого защитника игрока «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Зимой петербургский клуб уже делал предложение по этому игроку и летом снова попытается подписать с ним контракт.

Зимой в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые сделали «орлам» предложение о приобретении игрока в размере € 16 млн, но тогда сделка не состоялась. Сумма отступных в контракте Гримальдо составляет € 60 млн, и португальцы, вероятно, хотят получить улучшенное предложение.

Ранее сообщалось об интересе к Гримальдо со стороны итальянских клубов, среди которых «Наполи» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл 34 матча в португальской Примере, в которых забил 4 гола и получил 3 жёлтые карточки.

«Зенит» предложил € 16 млн за защитника «Бенфики» Гримальдо
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