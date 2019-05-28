«Зенит» снова рассматривает вариант приобретения Гримальдо

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» рассматривает одним из вариантов на позицию левого защитника игрока «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Зимой петербургский клуб уже делал предложение по этому игроку и летом снова попытается подписать с ним контракт.

Зимой в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые сделали «орлам» предложение о приобретении игрока в размере € 16 млн, но тогда сделка не состоялась. Сумма отступных в контракте Гримальдо составляет € 60 млн, и португальцы, вероятно, хотят получить улучшенное предложение.

Ранее сообщалось об интересе к Гримальдо со стороны итальянских клубов, среди которых «Наполи» и «Ювентус».



В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл 34 матча в португальской Примере, в которых забил 4 гола и получил 3 жёлтые карточки.