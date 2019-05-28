Клопп: для Гвардиолы АПЛ важнее, потому что он давно не играл в финале ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» прокомментировал слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который ранее отметил, что оформить домашний требл в Англии сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов.



«Гвардиола — лучший тренер в мире и заслуживает всех почестей, которые ему оказывают. Я говорю, что Лига чемпионов важнее, потому что всё ещё могу её выиграть, а Премьер-лигу уже проиграл. У „Манчестер Сити“ лучшая команда, но я думаю, наш сезон был лучше. Для Гвардиолы АПЛ важнее, потому что он давно не играл в финале Лиги чемпионов.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с „Барселоной“ — лучший матч, в котором играла моя команда. Даже если бы мы выиграли со счётом 2:0, я бы очень гордился своими игроками. Важно, чтобы мы вышли на финальную игру с тем же настроем», — приводит слова Клоппа Marca.

Гвардиола: оформить домашний требл в Англии сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов