«Витесс» — «Утрехт»: Караваев и Эдегор сыграют за хозяев с первых минут

«Витесс» объявил стартовый состав на ответный матч плей-офф чемпионата Нидерландов за место в Лиге Европе с «Утрехтом». Встреча состоится сегодня, 28 мая, на стадионе «Гелредом» в голландском городе Арнем. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



«Витесс»: Пасвер, ван дер Верфф, Кларк, Караваев, Матавж, Линссен, Сереро, Эдегор, Фор, Бюттнер, Дуки.



Запасные: Эдуарду, Дауда, Беро, Актас, Мусаба, Бёйтинк, Дарфалу.



Первый матч «Витесса» с «Утрехтом», который прошёл на стадионе «Галгенвард» в Утрехте, завершился вничью со счётом 1:1. Напомним, наставником команды из Арнема является российский специалист Леонид Слуцкий, а пост главного тренера «Утрехта» занимает бывший наставник сборной России Дик Адвокат.