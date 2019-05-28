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«Витесс» — «Утрехт»: Караваев и Эдегор сыграют за хозяев с первых минут

«Витесс» — «Утрехт»: Караваев и Эдегор сыграют за хозяев с первых минут
Футбол / Прочие турниры 0

«Витесс» объявил стартовый состав на ответный матч плей-офф чемпионата Нидерландов за место в Лиге Европе с «Утрехтом». Встреча состоится сегодня, 28 мая, на стадионе «Гелредом» в голландском городе Арнем. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Витесс»: Пасвер, ван дер Верфф, Кларк, Караваев, Матавж, Линссен, Сереро, Эдегор, Фор, Бюттнер, Дуки.

Запасные: Эдуарду, Дауда, Беро, Актас, Мусаба, Бёйтинк, Дарфалу.

Первый матч «Витесса» с «Утрехтом», который прошёл на стадионе «Галгенвард» в Утрехте, завершился вничью со счётом 1:1. Напомним, наставником команды из Арнема является российский специалист Леонид Слуцкий, а пост главного тренера «Утрехта» занимает бывший наставник сборной России Дик Адвокат.

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