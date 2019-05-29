Слуцкий: это был долгий сезон для «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Утрехта» (0:2) во втором матче финала плей-офф за право выйти в Лигу Европы.

Это был очень долгий сезон для нас. У «Витесса» много травмированных игроков, у других футболистов накопилась усталость. Нам пришлось выпускать на поле тех, кто мало тренировался после повреждения. Когда команде не хватает свежести, трудно превосходить соперника», — цитирует главного тренера «Витесса» FOX Sports.

Счёт был открыт на 31-й минуте, автором гола стал Сирил Дессерт. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Симон Густафссон. На 77-й минуте преимущество гостей увеличил Густафссон с передачи Жана-Кристофа Баэбека. Ещё через минуту «Витесс» остался вдесятером из-за удаления Дауда Мохаммеда

В первом матче команды сыграли вничью. Таким образом, путёвку в Лигу Европы завоевал «Утрехт».