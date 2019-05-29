Эмери: «Арсенал» будет в топ-10 команд мира

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением об Арсене Венгере, который ранее возглавлял «канониров».
«Всё, что он делал, было удивительно. Ведь он дал этой команде и клубу много важных вещей, новую культуру. Хочу сохранить её. Когда я только приехал, мы беседовали с ним, у него многому научился, очень уважаю его.
Хочу помочь этой команде реализовать все возможности на нашем пути. Одна из них — это европейский титул. «Арсенал» всегда будет в топ-10 команд мира. Наша цель — добиться этого», — цитирует испанского специалиста Goal.
Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Канониры» в случае победы в следующем сезоне примут участие в Лиге чемпионов.
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