«Арсенал» поздравил Аршавина с днём рождения

Лондонский «Арсенал» в своём официальном «твиттере» поздравил с днём рождения бывшего нападающего команды Андрея Аршавина, которому исполнилось 38 лет.
«С днём рождения, Андрей Аршавин! Будем надеяться, что позже мы все сегодня отпразднуем», — говорится в сообщении «канониров».
За «Арсенал» Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» он провёл 145 матчей, забил 31 гол и сделал 46 голевых передач. Также Андрей играл за «Зенит», «Кубань» и «Кайрат». Всего он провёл 604 встречи, в которых забил 135 голов, сделал 179 результативных передач и получил 5 красных карточек.
Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Его победитель в следующем сезоне получит право выступить в Лиге чемпионов.
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