«Спартак» подпишет контракт с экс-нападающим «ПСЖ» Кутателадзе

По информации «Чемпионата», московский «Спартак» договорился о переходе нападающего юношеской сборной Грузии Николоза Кутателадзе.



18-летний футболист начинал свой путь в школе пражской «Спарты», затем провёл несколько сезонов в академии «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ». Минувшей зимой Николоз должен был усилить «Анжи», но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.



В феврале нынешнего года Кутателадзе принимал участие в контрольном матче киевского «Динамо» U21 с «Тоболом» U21, но в итоге он не подошёл украинской команде. До завершения перехода в «Спартак» Николозу осталось пройти медицинское обследование.

«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место в РПЛ.