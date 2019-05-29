«Спартак» подпишет контракт с экс-нападающим «ПСЖ» Кутателадзе
По информации «Чемпионата», московский «Спартак» договорился о переходе нападающего юношеской сборной Грузии Николоза Кутателадзе.
18-летний футболист начинал свой путь в школе пражской «Спарты», затем провёл несколько сезонов в академии «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ». Минувшей зимой Николоз должен был усилить «Анжи», но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.
В феврале нынешнего года Кутателадзе принимал участие в контрольном матче киевского «Динамо» U21 с «Тоболом» U21, но в итоге он не подошёл украинской команде. До завершения перехода в «Спартак» Николозу осталось пройти медицинское обследование.
«Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место в РПЛ.
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