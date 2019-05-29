Лунёв: своей игрой не очень доволен, рассчитывал на совершенно другое
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал, как оценивает итоги прошедшего сезона, и высказал мнение по поводу своей игры.
«В плане своей игры — не очень доволен, я рассчитывал на совершенно другое. 27 пропущенных мячей в 28 матчах чемпионата — для уровня «Зенита» много. Чемпионство — это здорово, но пусть оно просто будет хорошим психологическим фоном для подготовки к новому сезону.
Жду Лигу чемпионов с большим интересом. Игры в Европе — они очень футбольные. В России такие бывают не всегда. Лига чемпионов — это удовольствие и от атмосферы, и от уровня соперника, который старается играть в футбол. Хочется показать себя и понять свой истинный уровень», — цитирует голкипера пресс-служба клуба.
- 29 мая 2019
-
14:59
-
14:42
-
14:40
-
14:26
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:49
-
13:37
-
13:21
-
13:20
-
13:03Малиновский не перейдёт в «Спартак» Эксклюзив
-
13:02
-
12:56
-
12:48
-
12:39
-
12:32
-
12:24
-
12:22
-
12:11
-
11:57
-
11:57
-
11:40
-
11:36
-
11:24
-
11:17
-
11:08
-
10:57
-
10:42
-
10:32
-
10:16
-
10:09
-
09:56
-
09:56
-
09:25
Партнерский контент