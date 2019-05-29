Лунёв: своей игрой не очень доволен, рассчитывал на совершенно другое

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал, как оценивает итоги прошедшего сезона, и высказал мнение по поводу своей игры.

«В плане своей игры — не очень доволен, я рассчитывал на совершенно другое. 27 пропущенных мячей в 28 матчах чемпионата — для уровня «Зенита» много. Чемпионство — это здорово, но пусть оно просто будет хорошим психологическим фоном для подготовки к новому сезону.

Жду Лигу чемпионов с большим интересом. Игры в Европе — они очень футбольные. В России такие бывают не всегда. Лига чемпионов — это удовольствие и от атмосферы, и от уровня соперника, который старается играть в футбол. Хочется показать себя и понять свой истинный уровень», — цитирует голкипера пресс-служба клуба.