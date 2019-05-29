Адиев — о потенциальном новичке «Спартака» Кутателадзе: ему рано играть в РПЛ

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев выразил мнение, что потенциальный новичок «Спартака» Николоз Кутателадзе не готов к выступлению в Российской Премьер-Лиге. Специалист осведомлён об игровых качествах 18-летнего футболиста после совместной работы на сборах махачкалинского клуба.
«Кутателадзе – быстрый игрок, нацелен на дриблинг, на удар. Учитывая, что он молодой парень, есть смысл с ним поработать. Но на сегодняшний день ему рано играть в РПЛ. По крайней мере так было полгода тому назад, когда я его тренировал. Может, он добавил и сможет выступать на высоком уровне. Но при мне он был не адаптирован ко взрослому футболу. Ему надо добавить в игре без мяча, в единоборствах. Потому что он играет на чистых мячах. Ему нужно сделать существенный шаг с молодёжного футбола к взрослому», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Кутателадзе начинал свой путь в школе пражской «Спарты», затем провёл несколько сезонов в академии «Лилля», а с 2016 года тренировался в системе «ПСЖ». Минувшей зимой Николоз должен был усилить «Анжи», но махачкалинцам запретили дозаявлять новичков. В результате он остался без клуба.
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