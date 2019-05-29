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Генеральный директор «Ростова» покинул свой пост

Генеральный директор «Ростова» покинул свой пост
Футбол / РПЛ 0

Константин Волосов покинул пост генерального директора «Ростова». На этой должности он работал с октября 2017 года, ранее Волосов работал в клубе финансовым директором.

«Искренне рад, что в моей биографии есть страница под названием ФК «Ростов». Здесь работают профессионалы своего дела, которые действительно всей душой болеют за клуб. Вместе мы смогли многое сделать и многое изменить, а ещё большие достижения и победы клуба – уверен, впереди! Желаю «Ростову» — коллективу клуба и болельщикам – удачи!» — отметил Волосов.

«Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба. Мы желаем Константину Николаевичу удачи в дальнейшей карьере!" — говорится на официальном сайте клуба.

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