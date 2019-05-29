Рейна: футбол был несправедлив по отношению к «Манчестер Сити» в этом сезоне
Вратарь «Милана» Пепе Рейна, ранее выступавший за «Ливерпуль», отметил, что «Манчестер Сити» заслуживал выхода в финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
«Футбол был несправедлив к „Манчестер Сити“ в нынешнем сезоне. С таким составом, как у „горожан“, не пройти в финал Лиги чемпионов — это несправедливо. Думаю, они до сих пор чувствуют горький привкус этой неудачи.
Зато справедливость восторжествовала в отношении „Ливерпуля“. Да, ему не удалось выиграть английскую Премьер-лигу. Но клуб набрал 97 очков и не проиграл ни одного матча. Но „Ливерпуль“ может выиграть Лигу чемпионов, и это важнее», — приводит слова Рейны Goal.com.
Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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