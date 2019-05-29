«Реал» включился в борьбу за де Лигта

«Реал» стал новым претендентом на защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, «Королевский клуб» готов побороться за 19-летнего игрока амстердамцев ввиду возможной потери своего капитана — Серхио Рамоса, ранее изъявившего желание сменить команду.
В текущем сезоне на клубном уровне де Лигт принял участие в 55 играх. На счету футболиста 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нидерландца на сегодняшний день составляет € 70 млн.
Ранее де Лигт заявил, что определится с будущим после июньских отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года. Главными претендентами на игрока называются «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
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