«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта
Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Марсал Льоренте в своём «твиттере».
«В „Барселоне“ считают, что трансфер де Лигта не оправдан с экономической точки зрения. Поэтому клуб рассматривает варианты с другими потенциальными новичками. Голландец перейдёт в «Барселону», если уменьшит свои требования», – написал журналист.
Ранее сообщалось, что де Лигт хочет получать в «Барселоне» больше, чем его одноклубник Френки де Йонг, за которого каталонский клуб заплатит € 75 млн.
В нынешнем сезоне на клубном уровне 19-летний де Лигт принял участие в 55 матчах, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи.
Де Лигт: у меня нет клуба мечты, кроме «Аякса»
- 28 мая 2019
-
00:56
-
00:54
-
00:38
-
00:30
-
00:18
-
00:11
- 27 мая 2019
-
23:50
-
23:49
-
23:38
-
23:29
-
23:00
-
22:52
-
22:46
-
22:35
-
22:21
-
22:17
-
21:51
-
21:45
-
21:42
-
21:37
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:04
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:32
-
20:16
-
19:55
-
19:41
-
19:20
-
19:18
-
19:06
Партнерский контент