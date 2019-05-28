«Барселона» может отказаться от трансфера де Лигта

Переход защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Марсал Льоренте в своём «твиттере».

«В „Барселоне“ считают, что трансфер де Лигта не оправдан с экономической точки зрения. Поэтому клуб рассматривает варианты с другими потенциальными новичками. Голландец перейдёт в «Барселону», если уменьшит свои требования», – написал журналист.

Ранее сообщалось, что де Лигт хочет получать в «Барселоне» больше, чем его одноклубник Френки де Йонг, за которого каталонский клуб заплатит € 75 млн.

В нынешнем сезоне на клубном уровне 19-летний де Лигт принял участие в 55 матчах, забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи.