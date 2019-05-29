Дибала: не сравниваю Роналду и Месси, просто наслаждаюсь ими
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала отметил, что не сравнивает между собой нападающих Лионеля Месси и Криштуану Роналду.
«Мне нравится играть с такими невероятными футболистами, как Месси и Роналду. У каждого из них есть свои особенности, свой стиль игры, но я не сравниваю их. Я просто наслаждаюсь ими», — приводит слова Дибалы FOX Sports.
Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне принял участие в 30 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором пяти забитых мячей (одного — с пенальти). На счету нападающего также шесть результативных передач. Контракт игрока с туринским клубом действителен до лета 2022 года.
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