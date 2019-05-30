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«Челси» вышел на второе место среди английских команд по числу евротрофеев

«Челси» вышел на второе место среди английских команд по числу евротрофеев
Футбол / Англия 0

В финале Лиги Европы «Челси» разгромил «Арсенал» (4:1) и завоевал шестой еврокубковый трофей в истории. По количеству побед в еврокубках команда Маурицио Сарри сравнялась с «Манчестер Юнайтед». Среди английских клубов больше только у «Ливерпуля» — 11.

«Челси» дважды побеждал в Лиге Европы и в Кубке обладателей кубков, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В начале следующего сезона синие могут выйти на единоличное второе место, если завоюют Суперкубок УЕФА. Они сыграют с победителем противостояния «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хоттспур».

«Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20. В чемпионате Англии лондонцы заняли третье место, отстав от «Манчестер Сити» на 26 очков.

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