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Кариус отклонил приглашение «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

Кариус отклонил приглашение «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, в настоящий момент выступающий за «Бешикташ» на правах аренды, не станет посещать финальный матч Лиги чемпионов, в котором красные встретятся с «Тоттенхэм Хотспур».

Как сообщает Daily Mail, мерсисайдцы уведомили всех футболистов, находящихся в аренде, о готовности предоставить им билеты на предстоящую игру. Немецкий голкипер принял решение отклонить приглашение, решив, что его присутствие может отвлечь всеобщее внимание от самого матча. В клубе поддержали позицию Кариуса. Отмечается, что вместо посещения финала Лиги чемпионов Лорис отправится в отпуск.

Напомним, Кариус защищал ворота «Ливерпуля» в прошлогоднем финале главного еврокубкового турнира. Тогда голкипер допустил две грубые ошибки и триумфатором соревнования стал мадридский «Реал», одержавший победу со счётом 3:1.

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