Болельщики «Бешикташа» испортили машину девушки Кариуса

Неизвестные испортили машину девушки Лориса Кариуса – вратаря «Ливерпуля», выступающего в аренде за «Бешикташ», сообщает Daily Mail. Вандалы написали на «автомобиле» слово «лузер», намекая на не самую удачную игру голкипера.

Кариус перешёл в «Бешикташ» минувшим летом на правах аренды на два сезона. По ходу сезона СМИ сообщали, что турецкий клуб недоволен игровой формой футболиста и намерен досрочно вернуть его в «Ливерпуль». Позже стало известно, что по условиям арендного соглашения Кариус не может оказаться в английской команде раньше 2020 года.



В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги 25-летний вратарь принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 40 мячей. В пяти встречах его ворота остались в неприкосновенности. «Бешикташ» занял третье место.