С 27 по 29 мая в Туле прошли матчи 12-го межрегионального турнира Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2018/19. На стадионе ДЮСШ «Арсенал» сыграли сборные Тульского государственного университета, Московского педагогического государственного университета, Калининградского государственного технического университета и Казанского национального исследовательского технического университета — КАИ.



Футболисты КГТУ выиграли тульский этап НСФЛ, набрав 6 очков, и вышли на третье место Первой группы, которое даёт право сыграть в переходных матчах за выход в Премьер-группу. В заключительной игре сезона калининградцы оказались сильнее прямого конкурента из Казани. Завершится сезон Первой группы с 10 по 12 июня во Владивостоке, где помешать местному ДВФУ выйти на первое место и напрямую в Премьер-группу будут пытаться коллективы МФТИ (Долгопрудный), МГПУ (Москва) и МПГУ (Москва).



Результаты матчей:



КГТУ (Калининград) — МПГУ (Москва) — 2:0



ТулГУ (Тула) — КНИТУ-КАИ (Казань) — 1:2



МПГУ (Москва) — КНИТУ-КАИ (Казань) — 1:0



ТулГУ (Тула) — КГТУ (Калининград) — 1:0



КНИТУ-КАИ (Казань) — КГТУ (Калининград) — 1:3



ТулГУ (Тула) — МПГУ (Москва) — 0:2.

Футболисты КГТУ вышли на 3-е место по итогам турнира Первой группы НСФЛ в Туле