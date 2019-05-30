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«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Лукаку £ 80 млн

«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Лукаку £ 80 млн
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» желает выручить с продажи бельгийского нападающего Ромелу Лукаку не менее £ 80 (€ 90 млн). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ESPN.

Главным претендентом на футболиста является миланский «Интер», который, по слухам, в ближайшее время возглавит Антонио Конте. В Лукаку специалист видит замену аргентинцу Мауро Икарди. Игрок и клуб якобы уже договорились о пятилетнем контракте.

Ранее сообщалось, что Лукаку готов покинуть «Манчестер Юнайтед». Причиной нежелания футболиста продолжать выступления в Англии является приход в клуб нового наставника — Уле-Гуннара Сульшера.

В минувшем сезоне в 32 матчах английской Премьер-лиги на счету Ромелу Лукаку двенадцать мячей.

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