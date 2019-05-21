«Интер» попытается приобрести Лукаку, включив в сделку Перишича

«Интер» намерен приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает FC Inter News. По информации издания, миланский клуб ищет вариант, по которому не придётся выплачивать полную трансферную стоимость. Нерадзурри собираются предложить € 30 млн, а также полузащитника Ивана Перишича.

Отмечается, что это решение выгодно для «Интера» с трёх точек зрения. На приобретении Лукаку настаивает Антонио Конте, который может возглавить клуб. Перишич ранее выражал желание уйти. Также «Интер» сможет сэкономить деньги для других трансферов.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Лукаку принял участие в 45 матчах, отметился 15 результативными ударами и 4 голевыми передачами. Его контракт с манкунианским клубом рассчитан до лета 2022 года.