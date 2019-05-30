Ал. Миранчук — о матчах с Кипром и Сан-Марино: нужно брать шесть очков

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал завоевание Кубка России и подготовку национальной команды к матчам с Кипром и Сан-Марино.
«Победа в Кубке России? Приехав в сборную, уже немного остыли. Конечно же всегда приятно выигрывать трофеи, особенно кубок. Мы всегда к нему очень серьёзно относимся, поэтому, наверное, и получается. Выиграли уже третий кубок, было уже поспокойнее, но всё равно всё бурлило.
Антон? У него было небольшое повреждение. Сейчас уже всё нормально — занимается, проходит процедуры.
Кипр и Сан-Марино? Мы прекрасно знаем, что слабых сборных не бывает. Будем готовиться тактически, налаживать свою игру. Настраиваемся серьёзно, нужно брать шесть очков», — заявил Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.
- 30 мая 2019
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