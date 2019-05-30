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Обзор матча «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» за право играть в РПЛ

Обзор матча «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» за право играть в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Вашему вниманию — видеообзор первого стыкового матча за право играть в РПЛ в сезоне-2019/20. В Нижнем Новгороде встречались ФК «Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов».

Счёт был открыт уже на 23-й минуте матча — полузащитник хозяев Даниил Фомин реализовал пенальти. На 65-й минуте украинский защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив забил мяч в свои ворота — 1:1.

До 91-й минуты игры счёт был равным, однако арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев. Спустя ещё четыре минуты «Крылья Советов» забили третий мяч, установив на табло итоговый счёт — 3:1.

Ответный матч состоится 2 июня в Самаре.

Стоит отметить, что главный тренер хозяев Дмитрий Черышев остался недоволен работой судейской бригады. «Пусть это останется на их совести», – заявил специалист.

Видео можно посмотреть на на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.

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