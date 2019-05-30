Дм. Черышев: пусть действия арбитров останутся на их совести

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал поражение подопечных в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне РПЛ. Со счётом 1:3 «Нижний Новгород» проиграл «Крыльям Советов».



«Давайте не будем обсуждать судейство… Нам нужно было забивать свои моменты, нужно более правильно играть. Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести", — цитирует Черышева официальный сайт «Матч ТВ».

До 91-й минуты игры счёт был равный, однако арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев. Спустя ещё четыре минуты «Крылья Советов» забили третий мяч. Ответный матч состоится 2 июня в Самаре.