Дм. Черышев: пусть действия арбитров останутся на их совести
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал поражение подопечных в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне РПЛ. Со счётом 1:3 «Нижний Новгород» проиграл «Крыльям Советов».
«Давайте не будем обсуждать судейство… Нам нужно было забивать свои моменты, нужно более правильно играть. Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести", — цитирует Черышева официальный сайт «Матч ТВ».
До 91-й минуты игры счёт был равный, однако арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев. Спустя ещё четыре минуты «Крылья Советов» забили третий мяч. Ответный матч состоится 2 июня в Самаре.
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»
- 30 мая 2019
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