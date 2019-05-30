Экс полузащитник ЦСКА Хонда может вернуться в Серию А
Японский футболист Кейсуке Хонда в ближайшее время может стать игроком «Брешии». Об этом сообщает Brescia Oggi.
В настоящее время 32-летний полузащитник является играющим тренером австралийского «Мельбурн Виктори». Его контракт истекает ближайшим летом.
Напомним в период с 2014 по 2017 год Хонда выступал в составе «Милана». С «россонери» он выиграл Суперкубок Италии — 2016. С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. Со столичным клубом он стал чемпионом России и двукратным обладателем национального кубка.
«Брешия» гарантировала себе выступления в высшем итальянском дивизионе на сезон-2018/19. В последний раз клуб из Ломбардии выступал в Серии А восемь лет назад, в сезоне-2010/11.
«Брешия» вернулась в Серию А спустя 8 лет
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