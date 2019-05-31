Дзюба: нет ненависти к «Спартаку», совсем. Это мой родной дом

Бывший нападающий «Спартака» Артём Дзюба, выступающий за «Зенит», исключил возможность возвращения в столичный клуб в качестве игрока.
«Нет ненависти к клубу, совсем. Я вообще люблю «Спартак» – это мой родной дом, который многое дал мне. Горжусь тем, что его воспитанник – по юношам выиграл там всё, для меня было честью, что меня признали лучшим игроком выпуска 88-го года рождения, а наш выпуск – лучшим в истории школы. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя – вот и всё. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим.
Могу ли представить, что когда-нибудь вернусь в «Спартак»? Игроком – точно нет. По моим ощущениям – с такой комплекцией и стилем игры ещё спокойно смогу выступать четыре-пять лет, если травм не будет. Но точно не стану мучить футбол и себя – как только перестану соответствовать определенному уровню, закончу карьеру», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».
Напомним, 30-летний Дзюба является воспитанником «Спартака», за основную команду которого выступал с 2006 года. Форвард защищал цвета московского клуба на протяжении десяти лет, периодически уходя в аренду в другие команды. В 2015 году Дзюба перешёл в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
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