Реднапп: есть предчувствие, что Лигу чемпионов выиграет «Тоттенхэм»
Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп высказал мнение, что «шпоры» обыграют «Ливерпуль» в финальном матче Лиги чемпионов. Решающая встреча пройдёт в Мадриде завтра, 1 июня, начало игры — в 22:00 по московскому времени.
«Есть предчувствие, что на трофее будет выбито имя „Тоттенхэма“. В плей-офф несколько раз было ощущение, что они вылетят, но голы на последних минутах спасали. Чего только стоит выездной матч против „Манчестер Сити“, когда в игру вмешался VAR. У меня есть ощущение, что в этом году на трофее будет написано имя „Тоттенхэма“. Я большой фанат и той и другой команды, но что-то внутри меня говорит, что это будет год „Тоттенхэма“, — цитирует Реднаппа Daily Mail.
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