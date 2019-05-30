Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»
Клубный автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Об этом сообщил ливерпульский журналист Крис Чэмберс в социальной сети. О причинах задержки неизвестно, но отмечается, что автобус смог продолжить движение к отелю лишь через полчаса.
Видео доступно в «твиттере» Чэмберса.
На стадионе «Ванда Метрополитано» состоится финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Встреча пройдёт 1 июня (начало — в 22:00 мск).
Впервые за последние 11 лет в финале этого турнира сыграют английские команды. В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» по сумме двух встреч одолел «Барселону», а «Тоттенхэм» в 1/2 финала смог обыграть «Аякс». Главным арбитром финала назначен 42-летний Дамир Скомина.
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