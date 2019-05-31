Морьентес: «Ливерпуль» — фаворит из-за опыта игры в финале ЛЧ

Бывший нападающий «Ливерпуля» Фернандо Морьентес назвал фаворита в финальном матче Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэм Хоттспур».
«Я думаю, что команда Юргена Клоппа имеет преимущество. «Ливерпуль» был в финале прошлого года, проиграл, но на ошибках учишься. «Тоттенхэм» вступает на новую для себя территорию. Поэтому, думаю, красные являются фаворитами из-за этого опыта.
Какие наиболее важные факторы игры в финале? Что ты забиваешь на один гол больше, чем твой противник (смеётся). Это сочетание менталитета, физики, тактики, конечно. Но самое главное, менталитет. Воля – вот что важно.
Должен признаться: когда был молодым, уже нервничал, выходя в финальном матче. Но чем больше вы приобретаете опыта, тем больше ожидаете следующего финала. По крайней мере, так было со мной», — цитирует испанца Kicker.
- 31 мая 2019
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