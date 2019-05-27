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Робертсон: «Ливерпуль» превратил поражение в прошлом финале ЛЧ в преимущество

Робертсон: «Ливерпуль» превратил поражение в прошлом финале ЛЧ в преимущество
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон выразил мнение, что поражение в прошлогоднем финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3) помогло команде выступить лучше в нынешнем сезоне.

«Я верил, что этот сезон может сложиться подобным образом, но всё зависело от того, как мы используем разочарование от поражения в финале в Киеве. К счастью, нам удалось превратить это в своё преимущество. Мы использовали тот проигрыш в качестве мотивации.

Думаю, существует два варианта развития событий после таких поражений. Один из них – команда опускает руки и проваливается. К счастью, нам удалось воплотить второй вариант. Но, конечно, мы надеемся, что нам больше не придётся испытывать те ощущения, потому что я до сих пор помню, как чувствовал себя в течение нескольких дней после проигранного финала», — приводит слова Робертсона пресс-служба «Ливерпуля».

1 июня «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнётся в 22:00 мск.

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