Пирло рассказал, почему не перешёл в «Челси» и «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло рассказал о несостоявшихся переходах в клубы английской Премьер-лиги.



«У меня была возможность перебраться в Премьер-лигу. Сначала меня приглашал в «Челси» Карло Анчелотти, а потом перед переходом в «Ювентус» меня хотел заполучить «Манчестер Сити».



В «Челси» решили, что я слишком стар – 30 лет! А во втором случае я просто предпочёл перейти в «Ювентус». Определённо, это был бы невероятный опыт, но я счастлив, что решил остаться в Италии», — цитирует Пирло Daily Mail.



Пирло за свою карьеру успел поиграть на родине за «Брешию», «Интер», «Милан», «Ювентус», а перед уходом из футбола перешёл в «Нью-Йорк Сити». В сборную Италии Андреа вызывался с 2002 по 2015 год и успел стать чемпионом мира.

Пирло: не скучаю по игре, мне хорошо дома