Пирло рассказал, почему не перешёл в «Челси» и «Манчестер Сити»
Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло рассказал о несостоявшихся переходах в клубы английской Премьер-лиги.
«У меня была возможность перебраться в Премьер-лигу. Сначала меня приглашал в «Челси» Карло Анчелотти, а потом перед переходом в «Ювентус» меня хотел заполучить «Манчестер Сити».
В «Челси» решили, что я слишком стар – 30 лет! А во втором случае я просто предпочёл перейти в «Ювентус». Определённо, это был бы невероятный опыт, но я счастлив, что решил остаться в Италии», — цитирует Пирло Daily Mail.
Пирло за свою карьеру успел поиграть на родине за «Брешию», «Интер», «Милан», «Ювентус», а перед уходом из футбола перешёл в «Нью-Йорк Сити». В сборную Италии Андреа вызывался с 2002 по 2015 год и успел стать чемпионом мира.
Пирло: не скучаю по игре, мне хорошо дома
- 31 мая 2019
-
10:53
-
10:51
-
10:33
-
10:24
-
10:04
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:43
-
09:27
-
09:26
-
09:12
-
09:00
-
08:48
-
08:27
-
08:02
-
07:54
-
07:49
-
07:40
-
07:18
-
07:01
-
06:50
-
06:22
-
06:02
-
05:49
-
05:43
-
05:27
-
05:18
-
04:59
-
04:48
-
04:30
-
03:55
-
03:46
-
03:27
Партнерский контент