Немецкий продюсер: стадион в Санкт-Петербурге выделяется. Это уникальная арена

Продюсер документального фильма «Россия с неба» Фредди Рёккенхаус поделился мнением о российских стадионах.

«Определённо стадион в Санкт-Петербурге выделяется. Это уникальная арена, по своему уровню сопоставимая с европейскими аналогами. Кроме того на ней очень хорошая атмосфера, прекрасное расположение рядом с рекой. Впечатляет и технология, позволяющая выносить газон на солнечный свет, чтобы увеличить его рост. Я бывал и на «Петровском», поэтому могу отметить, что между ними огромная разница.



«Казань Арена» также очень хороша. Всегда непросто вместить большой спортивный объект в городскую планировку. В Сочи не выступает команда топ-уровня, поэтому здесь сложно проводить параллели.



Как правило, с появлением новых стадионов значительно улучшаются и результаты команд. И мы это видим на примере «Краснодара». Иногда на это требуется несколько лет, а иногда успех приходит сразу», — приводит слова Рёккенхауса RT.