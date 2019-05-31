«Наполи» и «Ювентус» поборются за Хамеса
«Наполи» и «Ювентус» проявляют интерес к колумбийскому полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу. Об этом сообщает Marca.
По данным источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Последние два сезона хавбек выступал за «Баварию» на правах аренды. Мюнхенский клуб владеет приоритетным правом на выкуп трансфера игрока за € 42 млн, но, скорее всего, откажется от него, из-за конфликта между Хамесом и главным тренером Нико Ковачем.
В завершившемся сезоне 27-летний Родригес принял участие в 20 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Контракт колумбийца с «Реалом» действует до лета 2021 года.
«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» следят за ситуацией с Хамесом
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