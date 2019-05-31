Кадири, игравший за «Арсенал» на правах аренды, перейдёт в киевское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», ганский защитник «Аустрии» Мохаммед Кадири, который провёл минувший сезон в составе тульского «Арсенала», перейдёт в киевское «Динамо».

Сумма предстоящего трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

В завершившемся сезоне 23-летний Кадири принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги (20 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился двумя результативными передачами и получил четыре жёлтые карточки. По мнению болельщиков, Кадири стал лучшим игроком «Арсенала» в сезоне-2018/19.

«Динамо» заняло второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 72 очка. В следующем сезоне киевский клуб выступит в Лиге чемпионов, начав путь в турнире с квалификационного раунда.