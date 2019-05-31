Защитник «Нанта» Карлос близок к переходу в «Севилью» за € 15 млн
«Севилья» объявила о договорённости по трансферу бразильского защитника «Нанта» Диего Карлоса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В ближайшее время футболист прибудет в расположение испанского клуба, чтобы пройти медицинское обследование. Если всё будет в порядке, Карлос подпишет с севильцами пятилетний контракт. Сумма трансфера составит ориентировочно € 15 млн.
Напомним, прошлым летом Карлос мог перейти в «Зенит», но трансфер не состоялся.
Карлос перешёл в «Нант» летом 2016 года из «Эшторила». Сумма трансфера составила € 1,3 млн. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 35 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил восемь жёлтых карточек.
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