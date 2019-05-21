«Спартак» и «Локомотив» интересуются футболистами «Севильи»

Сразу два футболиста «Севильи» могут продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает ABC de Sevilla.
По информации издания, в услугах полузащитника испанской команды Даниэла Каррису заинтересован московский «Спартак», а его партнёра – защитника Алейша Видаля – хочет заполучить «Локомотив». И красно-белые, и «железнодорожники» уже контактировали с окружением игроков и дали им понять, что хотят видеть их в команде.
Проблемой может стать тот факт, что ни Каррису, ни Видаль не горят желанием покидать «Севилью». Испанский клуб хочет продлить контракт с защитником, в то время как хавбек хочет для начала ознакомиться с планами тренерского штаба на следующий сезон.
Напомним, об интересе «Локомотива» к Видалю сообщалось ещё летом прошлого года, однако тогда переход так и не состоялся.
В завершившемся сезоне испанской Примеры 30-летний Каррису провёл 24 матча, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей, а также получил 10 жёлтых карточек. На счету 29-летнего Видаля 3 «горчичника» в 11 встречах.
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