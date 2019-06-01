Лёв: не планирую вызывать Мюллера, но дверь в сборную для него не закрыта

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв не исключил, что нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может получить вызов в национальную команду.

«В данный момент я не планирую вызывать Томаса Мюллера, как я ему и сказал, однако в футболе никогда нельзя быть в чём-то абсолютно уверенным. Дверь не закрыта», — приводит слова Лёва Bild am Sonntag.

Напомним, ранее Лёв сообщил игрокам «Баварии» Жерому Боатенгу, Томасу Мюллеру и Матсу Хуммельсу о своём решении больше не вызывать их в расположение национальной команды.

Мюллер провёл 100 матчей в составе сборной Германии и забил 38 мячей. Он является чемпионом мира 2014 года.

Из-за проблем со здоровьем Лёв пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы–2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.