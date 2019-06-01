Алдонин забрал дочь у родителей Началовой в свою новую семью
Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сообщил, что забрал дочь Веру у родителей бывшей супруги, известной певицы Юлии Началовой, которая скончалась от сердечной недостаточности 16 марта этого года.
«Честно говоря, делиться подробностями о состоянии Веры пока что мне не очень хочется. Всё-таки случившееся действительно очень тяжело и непросто. Но она справляется. Я забрал её в свою новую семью, она постепенно приходит в себя. Вот хорошо окончила школу, поедем с ней отдыхать в Турцию на месяц всей семьёй, а потом она поедет со школой в Хорватию, будет участвовать там в постановке мюзикла. Так что лето у Веры будет насыщенным и весёлым», — цитирует Алдонина «Московский комсомолец».
Алдонин рассказал, как живёт его дочь после смерти Юлии Началовой
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