Алдонин рассказал, как живёт его дочь после смерти Юлии Началовой

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал о жизни своей дочери Веры после смерти его бывшей жены, известной певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта от сердечной недостаточности.



«Ребёнок живёт с бабушкой и дедушкой. Таисия Николаевна всегда переживает за её учёбу, постоянно бдит. В этой ситуации она даже чересчур требовательна к внучке. Вера и так очень занята за счёт всяких дополнительных кружков и так далее.



Мы всегда на связи с Таисией, когда-то она могла забрать её из школы, когда-то я мог. Эта связь никогда не прерывалась. Но в такой ситуации забрать Веру и лишить её возможности чаще видеться с ними будет неправильно», — сказал Алдонин в эфире телеканала «Россия 1».

Бывшую жену Алдонина и Фролова певицу Юлию Началову похоронили в Москве